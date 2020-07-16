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Oak Park, MI
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13681 MANHATTAN Street
Last updated July 11 2020 at 6:15 AM

13681 MANHATTAN Street

13681 Manhattan Street · (734) 304-0000
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Location

13681 Manhattan Street, Oak Park, MI 48237
Oak Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,350

3 Bed · 2 Bath · 977 sqft

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Amenities

hardwood floors
garage
air conditioning
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13681 MANHATTAN Street have any available units?
13681 MANHATTAN Street has a unit available for $1,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Oak Park, MI?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Oak Park Rent Report.
What amenities does 13681 MANHATTAN Street have?
Some of 13681 MANHATTAN Street's amenities include hardwood floors, garage, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13681 MANHATTAN Street currently offering any rent specials?
13681 MANHATTAN Street is not currently offering any rent specials.
Is 13681 MANHATTAN Street pet-friendly?
No, 13681 MANHATTAN Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Oak Park.
Does 13681 MANHATTAN Street offer parking?
Yes, 13681 MANHATTAN Street offers parking.
Does 13681 MANHATTAN Street have units with washers and dryers?
No, 13681 MANHATTAN Street does not offer units with in unit laundry.
Does 13681 MANHATTAN Street have a pool?
No, 13681 MANHATTAN Street does not have a pool.
Does 13681 MANHATTAN Street have accessible units?
No, 13681 MANHATTAN Street does not have accessible units.
Does 13681 MANHATTAN Street have units with dishwashers?
No, 13681 MANHATTAN Street does not have units with dishwashers.
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