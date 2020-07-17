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50865 CALVERT ISLE Drive
Last updated June 19 2020 at 11:21 AM

50865 CALVERT ISLE Drive

50865 Calvert Isle Drive · (248) 724-1234
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Location

50865 Calvert Isle Drive, Novi, MI 48374

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$3,900

5 Bed · 5 Bath · 3428 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
gym
pool
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
gym
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 50865 CALVERT ISLE Drive have any available units?
50865 CALVERT ISLE Drive has a unit available for $3,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 50865 CALVERT ISLE Drive have?
Some of 50865 CALVERT ISLE Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 50865 CALVERT ISLE Drive currently offering any rent specials?
50865 CALVERT ISLE Drive is not currently offering any rent specials.
Is 50865 CALVERT ISLE Drive pet-friendly?
No, 50865 CALVERT ISLE Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Novi.
Does 50865 CALVERT ISLE Drive offer parking?
Yes, 50865 CALVERT ISLE Drive offers parking.
Does 50865 CALVERT ISLE Drive have units with washers and dryers?
Yes, 50865 CALVERT ISLE Drive offers units with in unit laundry.
Does 50865 CALVERT ISLE Drive have a pool?
Yes, 50865 CALVERT ISLE Drive has a pool.
Does 50865 CALVERT ISLE Drive have accessible units?
No, 50865 CALVERT ISLE Drive does not have accessible units.
Does 50865 CALVERT ISLE Drive have units with dishwashers?
Yes, 50865 CALVERT ISLE Drive has units with dishwashers.
Does 50865 CALVERT ISLE Drive have units with air conditioning?
No, 50865 CALVERT ISLE Drive does not have units with air conditioning.
Interested in 50865 CALVERT ISLE Drive?
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