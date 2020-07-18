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42660 Morgan Creek Court
Last updated July 2 2020 at 4:18 PM

42660 Morgan Creek Court

42660 Morgan Creek Ct · (248) 954-5000
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Location

42660 Morgan Creek Ct, Novi, MI 48377

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$3,000

4 Bed · 3 Bath · 2400 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
stainless steel
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
fireplace
granite counters
patio / balcony
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 42660 Morgan Creek Court have any available units?
42660 Morgan Creek Court has a unit available for $3,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 42660 Morgan Creek Court have?
Some of 42660 Morgan Creek Court's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 42660 Morgan Creek Court currently offering any rent specials?
42660 Morgan Creek Court is not currently offering any rent specials.
Is 42660 Morgan Creek Court pet-friendly?
No, 42660 Morgan Creek Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Novi.
Does 42660 Morgan Creek Court offer parking?
No, 42660 Morgan Creek Court does not offer parking.
Does 42660 Morgan Creek Court have units with washers and dryers?
No, 42660 Morgan Creek Court does not offer units with in unit laundry.
Does 42660 Morgan Creek Court have a pool?
No, 42660 Morgan Creek Court does not have a pool.
Does 42660 Morgan Creek Court have accessible units?
No, 42660 Morgan Creek Court does not have accessible units.
Does 42660 Morgan Creek Court have units with dishwashers?
No, 42660 Morgan Creek Court does not have units with dishwashers.
Does 42660 Morgan Creek Court have units with air conditioning?
No, 42660 Morgan Creek Court does not have units with air conditioning.
Interested in 42660 Morgan Creek Court?
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