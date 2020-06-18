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29420 WESTON Drive
Last updated April 29 2020 at 6:36 AM

29420 WESTON Drive

29420 Weston Drive · (248) 380-8800
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Location

29420 Weston Drive, Novi, MI 48377

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,100

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3 Bed · 3 Bath · 1623 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
carpet
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 29420 WESTON Drive have any available units?
29420 WESTON Drive has a unit available for $2,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 29420 WESTON Drive have?
Some of 29420 WESTON Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 29420 WESTON Drive currently offering any rent specials?
29420 WESTON Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 29420 WESTON Drive pet-friendly?
No, 29420 WESTON Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Novi.
Does 29420 WESTON Drive offer parking?
Yes, 29420 WESTON Drive does offer parking.
Does 29420 WESTON Drive have units with washers and dryers?
Yes, 29420 WESTON Drive offers units with in unit laundry.
Does 29420 WESTON Drive have a pool?
No, 29420 WESTON Drive does not have a pool.
Does 29420 WESTON Drive have accessible units?
No, 29420 WESTON Drive does not have accessible units.
Does 29420 WESTON Drive have units with dishwashers?
Yes, 29420 WESTON Drive has units with dishwashers.
Does 29420 WESTON Drive have units with air conditioning?
No, 29420 WESTON Drive does not have units with air conditioning.
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