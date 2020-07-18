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1441 TRIANGLE LAKE ROAD
Last updated July 17 2020 at 10:49 AM

1441 TRIANGLE LAKE ROAD

1441 Triangle Lake Road · (517) 540-9560
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

1441 Triangle Lake Road, Livingston County, MI 48843

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 1441 TRIANGLE LAKE ROAD · Avail. now

$1,450

2 Bed · 1 Bath · 1356 sqft

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Amenities

patio / balcony
carport
extra storage
Unit Amenities
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Property Amenities
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parking
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(RLNE4554658)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1441 TRIANGLE LAKE ROAD have any available units?
1441 TRIANGLE LAKE ROAD has a unit available for $1,450 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 1441 TRIANGLE LAKE ROAD currently offering any rent specials?
1441 TRIANGLE LAKE ROAD is not currently offering any rent specials.
Is 1441 TRIANGLE LAKE ROAD pet-friendly?
No, 1441 TRIANGLE LAKE ROAD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Livingston County.
Does 1441 TRIANGLE LAKE ROAD offer parking?
Yes, 1441 TRIANGLE LAKE ROAD offers parking.
Does 1441 TRIANGLE LAKE ROAD have units with washers and dryers?
No, 1441 TRIANGLE LAKE ROAD does not offer units with in unit laundry.
Does 1441 TRIANGLE LAKE ROAD have a pool?
No, 1441 TRIANGLE LAKE ROAD does not have a pool.
Does 1441 TRIANGLE LAKE ROAD have accessible units?
No, 1441 TRIANGLE LAKE ROAD does not have accessible units.
Does 1441 TRIANGLE LAKE ROAD have units with dishwashers?
No, 1441 TRIANGLE LAKE ROAD does not have units with dishwashers.
Does 1441 TRIANGLE LAKE ROAD have units with air conditioning?
No, 1441 TRIANGLE LAKE ROAD does not have units with air conditioning.
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