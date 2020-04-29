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Keego Harbor, MI
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2189 WILLOW BEACH Street
Last updated April 29 2020 at 6:36 AM

2189 WILLOW BEACH Street

2189 Willow Beach Street · (248) 787-7895
COVID-19 Update
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Location

2189 Willow Beach Street, Keego Harbor, MI 48320
Keego Harbor

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$2,150

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5 Bed · 3 Bath · 2400 sqft

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Amenities

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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2189 WILLOW BEACH Street have any available units?
2189 WILLOW BEACH Street has a unit available for $2,150 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 2189 WILLOW BEACH Street currently offering any rent specials?
2189 WILLOW BEACH Street isn't currently offering any rent specials.
Is 2189 WILLOW BEACH Street pet-friendly?
No, 2189 WILLOW BEACH Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Keego Harbor.
Does 2189 WILLOW BEACH Street offer parking?
Yes, 2189 WILLOW BEACH Street does offer parking.
Does 2189 WILLOW BEACH Street have units with washers and dryers?
No, 2189 WILLOW BEACH Street does not offer units with in unit laundry.
Does 2189 WILLOW BEACH Street have a pool?
No, 2189 WILLOW BEACH Street does not have a pool.
Does 2189 WILLOW BEACH Street have accessible units?
No, 2189 WILLOW BEACH Street does not have accessible units.
Does 2189 WILLOW BEACH Street have units with dishwashers?
No, 2189 WILLOW BEACH Street does not have units with dishwashers.
Does 2189 WILLOW BEACH Street have units with air conditioning?
No, 2189 WILLOW BEACH Street does not have units with air conditioning.
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