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553 N OLD WOODWARD Avenue
Last updated May 14 2020 at 10:34 PM

553 N OLD WOODWARD Avenue

553 North Old Woodward Avenue · (248) 291-8080
COVID-19 Update
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Location

553 North Old Woodward Avenue, Birmingham, MI 48009
Birmingham

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$2,400

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1440 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 553 N OLD WOODWARD Avenue have any available units?
553 N OLD WOODWARD Avenue has a unit available for $2,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 553 N OLD WOODWARD Avenue have?
Some of 553 N OLD WOODWARD Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 553 N OLD WOODWARD Avenue currently offering any rent specials?
553 N OLD WOODWARD Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 553 N OLD WOODWARD Avenue pet-friendly?
No, 553 N OLD WOODWARD Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Birmingham.
Does 553 N OLD WOODWARD Avenue offer parking?
Yes, 553 N OLD WOODWARD Avenue does offer parking.
Does 553 N OLD WOODWARD Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 553 N OLD WOODWARD Avenue offers units with in unit laundry.
Does 553 N OLD WOODWARD Avenue have a pool?
No, 553 N OLD WOODWARD Avenue does not have a pool.
Does 553 N OLD WOODWARD Avenue have accessible units?
No, 553 N OLD WOODWARD Avenue does not have accessible units.
Does 553 N OLD WOODWARD Avenue have units with dishwashers?
Yes, 553 N OLD WOODWARD Avenue has units with dishwashers.
Does 553 N OLD WOODWARD Avenue have units with air conditioning?
No, 553 N OLD WOODWARD Avenue does not have units with air conditioning.
Have a question for 553 N OLD WOODWARD Avenue?
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