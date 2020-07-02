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1037 N OLD WOODWARD Avenue
Last updated July 2 2020 at 4:20 PM

1037 N OLD WOODWARD Avenue

1037 North Old Woodward Avenue · (248) 928-4224
COVID-19 Update
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Location

1037 North Old Woodward Avenue, Birmingham, MI 48009
Birmingham

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,700

2 Bed · 2 Bath · 1042 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1037 N OLD WOODWARD Avenue have any available units?
1037 N OLD WOODWARD Avenue has a unit available for $1,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1037 N OLD WOODWARD Avenue have?
Some of 1037 N OLD WOODWARD Avenue's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1037 N OLD WOODWARD Avenue currently offering any rent specials?
1037 N OLD WOODWARD Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 1037 N OLD WOODWARD Avenue pet-friendly?
No, 1037 N OLD WOODWARD Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Birmingham.
Does 1037 N OLD WOODWARD Avenue offer parking?
No, 1037 N OLD WOODWARD Avenue does not offer parking.
Does 1037 N OLD WOODWARD Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 1037 N OLD WOODWARD Avenue offers units with in unit laundry.
Does 1037 N OLD WOODWARD Avenue have a pool?
No, 1037 N OLD WOODWARD Avenue does not have a pool.
Does 1037 N OLD WOODWARD Avenue have accessible units?
No, 1037 N OLD WOODWARD Avenue does not have accessible units.
Does 1037 N OLD WOODWARD Avenue have units with dishwashers?
Yes, 1037 N OLD WOODWARD Avenue has units with dishwashers.
Does 1037 N OLD WOODWARD Avenue have units with air conditioning?
No, 1037 N OLD WOODWARD Avenue does not have units with air conditioning.
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