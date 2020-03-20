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2005 E Stadium Blvd
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2005 E Stadium Blvd

2005 East Stadium Boulevard · (734) 678-5720 ext. 667
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Location

2005 East Stadium Boulevard, Ann Arbor, MI 48104

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INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

4 Bedrooms

Unit 2005 E Stadium Blvd · Avail. now

$3,000

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4 Bed · 2.5 Bath

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Amenities

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(RLNE5799069)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2005 E Stadium Blvd have any available units?
2005 E Stadium Blvd has a unit available for $3,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Ann Arbor, MI?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Ann Arbor Rent Report.
Is 2005 E Stadium Blvd currently offering any rent specials?
2005 E Stadium Blvd isn't currently offering any rent specials.
Is 2005 E Stadium Blvd pet-friendly?
No, 2005 E Stadium Blvd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Ann Arbor.
Does 2005 E Stadium Blvd offer parking?
Yes, 2005 E Stadium Blvd does offer parking.
Does 2005 E Stadium Blvd have units with washers and dryers?
No, 2005 E Stadium Blvd does not offer units with in unit laundry.
Does 2005 E Stadium Blvd have a pool?
No, 2005 E Stadium Blvd does not have a pool.
Does 2005 E Stadium Blvd have accessible units?
No, 2005 E Stadium Blvd does not have accessible units.
Does 2005 E Stadium Blvd have units with dishwashers?
No, 2005 E Stadium Blvd does not have units with dishwashers.
Does 2005 E Stadium Blvd have units with air conditioning?
No, 2005 E Stadium Blvd does not have units with air conditioning.
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