All apartments in Wood Dale
Find more places like 481 KNOLLWOOD Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Wood Dale, IL
/
481 KNOLLWOOD Drive
Last updated July 13 2020 at 12:11 AM

481 KNOLLWOOD Drive

481 Knollwood Drive · No Longer Available
Report This Listing

Location

481 Knollwood Drive, Wood Dale, IL 60191

Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
recently renovated
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
BY FAR THE BEST CUSTOM BRICK RANCH IN PRESTIGIOUS ROYAL OAKS SUBDIVISION. THIS UPDATED HOME WITH A FINISHED ART FILLED BASEMENT BOASTING A WET BAR AREA AND PARADISIAC BACKYARD WITH MANICURED PROFESSIONAL LANDSCAPING IS FINALLY AVAILABLE FOR SALE. CLOSE TO EVERYTHING AND FAR FROM ANYTHING YOU HAVE SEEN, THIS PRIVATE CUL-DE-SAC LOCATION IS SURE TO PLEASE EVEN THE PICKIEST OF HOME RENTERS AS IT IS CLEARLY EVIDENT THE CURRENT OWNER HAS TAKEN PRIDE IN OWNERSHIP. PROPERTY AVAILABLE FOR SALE ALSO OR RENT WITH OPTION MAY BE CONSIDERED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 481 KNOLLWOOD Drive have any available units?
481 KNOLLWOOD Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Wood Dale, IL.
What amenities does 481 KNOLLWOOD Drive have?
Some of 481 KNOLLWOOD Drive's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 481 KNOLLWOOD Drive currently offering any rent specials?
481 KNOLLWOOD Drive is not currently offering any rent specials.
Is 481 KNOLLWOOD Drive pet-friendly?
No, 481 KNOLLWOOD Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Wood Dale.
Does 481 KNOLLWOOD Drive offer parking?
Yes, 481 KNOLLWOOD Drive offers parking.
Does 481 KNOLLWOOD Drive have units with washers and dryers?
Yes, 481 KNOLLWOOD Drive offers units with in unit laundry.
Does 481 KNOLLWOOD Drive have a pool?
No, 481 KNOLLWOOD Drive does not have a pool.
Does 481 KNOLLWOOD Drive have accessible units?
No, 481 KNOLLWOOD Drive does not have accessible units.
Does 481 KNOLLWOOD Drive have units with dishwashers?
Yes, 481 KNOLLWOOD Drive has units with dishwashers.
Does 481 KNOLLWOOD Drive have units with air conditioning?
No, 481 KNOLLWOOD Drive does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
Pamper Your Pup With These Great Apartment Pet Amenities
Need a Roommate Agreement? (Template)
Condo vs. Apartment: Differences, Pros, and Cons
Renting vs Buying an Apartment
Should You Cosign an Apartment Lease?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Apartments For Rent in Nearby Cities

Chicago, ILNaperville, ILAurora, ILEvanston, ILWaukegan, ILArlington Heights, ILSchaumburg, ILWheaton, ILLombard, ILMount Prospect, ILOak Park, ILDes Plaines, IL
Palatine, ILBolingbrook, ILElgin, ILDowners Grove, ILGlenview, ILElmhurst, ILItasca, ILBensenville, ILAddison, ILElk Grove Village, ILRoselle, ILGlendale Heights, IL
Bloomingdale, ILGlen Ellyn, ILRolling Meadows, ILHoffman Estates, ILSchiller Park, ILOakbrook Terrace, ILCarol Stream, ILPark Ridge, ILWheeling, ILNiles, ILMaywood, ILNorridge, IL

Apartments Near Colleges

City Colleges of Chicago-Malcolm X CollegeChicago State University
Roosevelt UniversityUniversity of Chicago
City Colleges of Chicago-Kennedy-King College