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Willowbrook, IL
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215 RODGERS Court
Last updated September 21 2019 at 10:46 AM

215 RODGERS Court

215 Rodgers Dr · (630) 319-0352
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Location

215 Rodgers Dr, Willowbrook, IL 60527

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$3,500

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4 Bed · 3 Bath · 3025 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
courtyard
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 215 RODGERS Court have any available units?
215 RODGERS Court has a unit available for $3,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 215 RODGERS Court have?
Some of 215 RODGERS Court's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 215 RODGERS Court currently offering any rent specials?
215 RODGERS Court isn't currently offering any rent specials.
Is 215 RODGERS Court pet-friendly?
No, 215 RODGERS Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Willowbrook.
Does 215 RODGERS Court offer parking?
Yes, 215 RODGERS Court does offer parking.
Does 215 RODGERS Court have units with washers and dryers?
Yes, 215 RODGERS Court offers units with in unit laundry.
Does 215 RODGERS Court have a pool?
No, 215 RODGERS Court does not have a pool.
Does 215 RODGERS Court have accessible units?
No, 215 RODGERS Court does not have accessible units.
Does 215 RODGERS Court have units with dishwashers?
Yes, 215 RODGERS Court has units with dishwashers.
Does 215 RODGERS Court have units with air conditioning?
Yes, 215 RODGERS Court has units with air conditioning.
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