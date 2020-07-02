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48 West 66th Street
Last updated July 17 2020 at 8:30 AM

48 West 66th Street

48 West 66th Street · (708) 860-9776
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Location

48 West 66th Street, Westmont, IL 60559

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 4 · Avail. now

$1,200

2 Bed · 1 Bath · 900 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 48 West 66th Street have any available units?
48 West 66th Street has a unit available for $1,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 48 West 66th Street have?
Some of 48 West 66th Street's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 48 West 66th Street currently offering any rent specials?
48 West 66th Street is not currently offering any rent specials.
Is 48 West 66th Street pet-friendly?
No, 48 West 66th Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Westmont.
Does 48 West 66th Street offer parking?
Yes, 48 West 66th Street offers parking.
Does 48 West 66th Street have units with washers and dryers?
No, 48 West 66th Street does not offer units with in unit laundry.
Does 48 West 66th Street have a pool?
No, 48 West 66th Street does not have a pool.
Does 48 West 66th Street have accessible units?
No, 48 West 66th Street does not have accessible units.
Does 48 West 66th Street have units with dishwashers?
Yes, 48 West 66th Street has units with dishwashers.
Does 48 West 66th Street have units with air conditioning?
Yes, 48 West 66th Street has units with air conditioning.
Interested in 48 West 66th Street?
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