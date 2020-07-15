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344 MALLARD Court
Last updated April 24 2020 at 6:54 PM

344 MALLARD Court

344 Mallard Court · (847) 962-1902
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Location

344 Mallard Court, Vernon Hills, IL 60061

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 344 · Avail. now

$1,425

2 Bed · 2 Bath · 1012 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
parking
playground
pool
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media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 344 MALLARD Court have any available units?
344 MALLARD Court has a unit available for $1,425 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Vernon Hills, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Vernon Hills Rent Report.
What amenities does 344 MALLARD Court have?
Some of 344 MALLARD Court's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 344 MALLARD Court currently offering any rent specials?
344 MALLARD Court is not currently offering any rent specials.
Is 344 MALLARD Court pet-friendly?
No, 344 MALLARD Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Vernon Hills.
Does 344 MALLARD Court offer parking?
Yes, 344 MALLARD Court offers parking.
Does 344 MALLARD Court have units with washers and dryers?
Yes, 344 MALLARD Court offers units with in unit laundry.
Does 344 MALLARD Court have a pool?
Yes, 344 MALLARD Court has a pool.
Does 344 MALLARD Court have accessible units?
No, 344 MALLARD Court does not have accessible units.
Does 344 MALLARD Court have units with dishwashers?
Yes, 344 MALLARD Court has units with dishwashers.
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