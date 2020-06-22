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3754 N Mashie Rd
Last updated June 19 2020 at 9:41 AM

3754 N Mashie Rd

3754 N Mashie St · (208) 667-6035
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Location

3754 N Mashie St, Post Falls, ID 83854

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

4 Bedrooms

Unit 3754 N Mashie Rd · Avail. now

$2,150

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4 Bed · 2.5 Bath · 2210 sqft

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Amenities

hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
garage
walk in closets
microwave
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
garbage disposal
hardwood floors
microwave
range
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
SINGLE FAMILY HOME ON MASHIE RD (APP#135) - ** Please Note Available move in dates are approximate and could be available sooner or later than advertised**

4 BEDROOM, 2 1/2 BATH, 2210 SQFT DOUBLE STORY HOUSE WITH WOOD FLOORING, LIVING ROOM, KITCHEN WITH LARGE ISLAND, GAS STOVE, MICROWAVE, DISHWASHER, GARBAGE DISPOSAL, DINING AREA, LAUDRY ROOM WITH HOOKUPS, MASTER BEDROOM ON LOWER LEVEL WITH MASTER BATH WITH SOAKING TUB AND WALK IN SHOWER, MASTER WALK IN CLOSET, UPSTAIRS SITTING AREA, DOUBLE CAR GARAGE, FRONT AND BACK SPRINKLERS, FULLY FENCED YARD, LAWN CARE PROVIDED, NO PETS, SET $150 WATER/SEWER/GARBAGE PER MONTH

UNTIL FURTHER NOTICE: WE ARE ACCEPTING APPLICATIONS SIGHT UNSEEN AS WE ARE NOT SHOWING OCCUPIED UNITS AT THIS TIME. VACANT UNITS CAN BE SHOWN BY EMAILING US REQUESTING SHOWING.

APPLICATION STEPS:
1.Go to www.resortpropertiesidaho.com
2. Click Tenants
3. Click Tenant Resources
4. Click Application

No Pets Allowed

(RLNE5840683)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3754 N Mashie Rd have any available units?
3754 N Mashie Rd has a unit available for $2,150 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Post Falls, ID?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Post Falls Rent Report.
What amenities does 3754 N Mashie Rd have?
Some of 3754 N Mashie Rd's amenities include hardwood floors, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3754 N Mashie Rd currently offering any rent specials?
3754 N Mashie Rd isn't currently offering any rent specials.
Is 3754 N Mashie Rd pet-friendly?
No, 3754 N Mashie Rd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Post Falls.
Does 3754 N Mashie Rd offer parking?
Yes, 3754 N Mashie Rd does offer parking.
Does 3754 N Mashie Rd have units with washers and dryers?
No, 3754 N Mashie Rd does not offer units with in unit laundry.
Does 3754 N Mashie Rd have a pool?
No, 3754 N Mashie Rd does not have a pool.
Does 3754 N Mashie Rd have accessible units?
No, 3754 N Mashie Rd does not have accessible units.
Does 3754 N Mashie Rd have units with dishwashers?
Yes, 3754 N Mashie Rd has units with dishwashers.
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