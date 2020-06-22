3754 N Mashie Rd

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SINGLE FAMILY HOME ON MASHIE RD (APP#135) - ** Please Note Available move in dates are approximate and could be available sooner or later than advertised**
4 BEDROOM, 2 1/2 BATH, 2210 SQFT DOUBLE STORY HOUSE WITH WOOD FLOORING, LIVING ROOM, KITCHEN WITH LARGE ISLAND, GAS STOVE, MICROWAVE, DISHWASHER, GARBAGE DISPOSAL, DINING AREA, LAUDRY ROOM WITH HOOKUPS, MASTER BEDROOM ON LOWER LEVEL WITH MASTER BATH WITH SOAKING TUB AND WALK IN SHOWER, MASTER WALK IN CLOSET, UPSTAIRS SITTING AREA, DOUBLE CAR GARAGE, FRONT AND BACK SPRINKLERS, FULLY FENCED YARD, LAWN CARE PROVIDED, NO PETS, SET $150 WATER/SEWER/GARBAGE PER MONTH
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(RLNE5840683)