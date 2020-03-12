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Milton, GA
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511 Harmony Court
Last updated June 17 2020 at 11:02 AM

511 Harmony Court

511 Harmony Ct · (678) 570-4188
COVID-19 Update
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Location

511 Harmony Ct, Milton, GA 30004

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,800

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3 Bed · 3 Bath · 1424 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
stainless steel
pool
tennis court
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
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media room
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 511 Harmony Court have any available units?
511 Harmony Court has a unit available for $1,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 511 Harmony Court have?
Some of 511 Harmony Court's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 511 Harmony Court currently offering any rent specials?
511 Harmony Court isn't currently offering any rent specials.
Is 511 Harmony Court pet-friendly?
No, 511 Harmony Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Milton.
Does 511 Harmony Court offer parking?
Yes, 511 Harmony Court does offer parking.
Does 511 Harmony Court have units with washers and dryers?
No, 511 Harmony Court does not offer units with in unit laundry.
Does 511 Harmony Court have a pool?
Yes, 511 Harmony Court has a pool.
Does 511 Harmony Court have accessible units?
No, 511 Harmony Court does not have accessible units.
Does 511 Harmony Court have units with dishwashers?
Yes, 511 Harmony Court has units with dishwashers.
Does 511 Harmony Court have units with air conditioning?
No, 511 Harmony Court does not have units with air conditioning.
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