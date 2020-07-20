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3261 Montauk Hill Drive
Last updated November 1 2019 at 11:57 AM

3261 Montauk Hill Drive

3261 Montaux Hill Drive · No Longer Available
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Location

3261 Montaux Hill Drive, Gwinnett County, GA 30519

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3261 Montauk Hill Drive have any available units?
3261 Montauk Hill Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gwinnett County, GA.
What amenities does 3261 Montauk Hill Drive have?
Some of 3261 Montauk Hill Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3261 Montauk Hill Drive currently offering any rent specials?
3261 Montauk Hill Drive is not currently offering any rent specials.
Is 3261 Montauk Hill Drive pet-friendly?
No, 3261 Montauk Hill Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gwinnett County.
Does 3261 Montauk Hill Drive offer parking?
Yes, 3261 Montauk Hill Drive offers parking.
Does 3261 Montauk Hill Drive have units with washers and dryers?
No, 3261 Montauk Hill Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 3261 Montauk Hill Drive have a pool?
No, 3261 Montauk Hill Drive does not have a pool.
Does 3261 Montauk Hill Drive have accessible units?
No, 3261 Montauk Hill Drive does not have accessible units.
Does 3261 Montauk Hill Drive have units with dishwashers?
Yes, 3261 Montauk Hill Drive has units with dishwashers.
Does 3261 Montauk Hill Drive have units with air conditioning?
No, 3261 Montauk Hill Drive does not have units with air conditioning.
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