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1918 Kelvin Drive
Last updated September 12 2019 at 7:25 AM

1918 Kelvin Drive

1918 Kelvin Drive · No Longer Available
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Location

1918 Kelvin Drive, Gwinnett County, GA 30043

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1918 Kelvin Drive have any available units?
1918 Kelvin Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gwinnett County, GA.
What amenities does 1918 Kelvin Drive have?
Some of 1918 Kelvin Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1918 Kelvin Drive currently offering any rent specials?
1918 Kelvin Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1918 Kelvin Drive pet-friendly?
No, 1918 Kelvin Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gwinnett County.
Does 1918 Kelvin Drive offer parking?
Yes, 1918 Kelvin Drive offers parking.
Does 1918 Kelvin Drive have units with washers and dryers?
No, 1918 Kelvin Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1918 Kelvin Drive have a pool?
No, 1918 Kelvin Drive does not have a pool.
Does 1918 Kelvin Drive have accessible units?
No, 1918 Kelvin Drive does not have accessible units.
Does 1918 Kelvin Drive have units with dishwashers?
Yes, 1918 Kelvin Drive has units with dishwashers.
Does 1918 Kelvin Drive have units with air conditioning?
No, 1918 Kelvin Drive does not have units with air conditioning.
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