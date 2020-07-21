3826 New York Ave

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WOW! GOREGEOUS 3 STORY BRICK HOME/ UPGRADES/ FINISHED BASEMENT/ POPULAR CHAPEL HILL SCHOOLS ( Updated Pics ) - WHAT A WONDERFUL HOME IN POPULAR SAINT CHARLES SUBDIVISION!!
GREAT LOCATION - CLOSE TO ARBOR PLACE MALL, GREAT RESTARAUNTS AND SHOPPING TOO.
OWNER HAS TAKEN PRIDE IN THIS HOME AND IT SHOWS!!!! OWNER HAS GIVEN PERMISSION FOR MANY UPGRADES ALL THROUGHOUT. POPULAR CHAPEL HILL SCHOOLS TOO!
ATTENTION TO DETAIL......AND MANY UPGRADES!! OWNER UPGRADED LIGHT FIXTURES, NEW CEILING FANS TO BEDROOMS AND NEW BATHROOM CABINETS AND GRANITE BATHROOM VANITIES.
HOME OFFERS GORGEOUS 2 STORY FOYER WITH HARDWOOD FLOORS AND BEAUTIFUL PLATIUM WINDOW.
HOME HAS SUPER SPACIOUS LIVING ROOM WITH LARGE PICTURE WINDOWS AND BEAUTIFUL BRICK FIREPLACE.
AWESOME GOURMET KITCHEN WITH SOLID SURFACE COUNTERS, PLENTY OF CABINETS, GORGEOUS STAINLESS STEEL APPLIANCES AND BREAKFAST AREA WITH PICTURE WINDOW. THERE'S ROOM FOR A SMALL TABLE.
**************************UPGRADED APPLIANCE PACKAGE**************
STAINLESS STEEL FRIDGE, STOVE AND DISHWASHER
HOME OFFERS LARGE FORMAL DINING ROOM WITH LARGE PICTURE WINDOWS THAT OFFER NATURAL LIGHT AND PLENTY OF SPACE FOR TABLE AND CHINA CABINET.
GORGEOUS MASTER BEDROOM ON MAIN FLOOR HAS BEAUTIFUL TREY CEILINGS AND SUPER LARGE WALK IN CLOSET.
BEAUTIFUL MASTER BATH WITH DOUBLE VANITY AND LARGE GARDEN TUB AND AMAZING TILED WALK IN SEPARATE SHOWER.
THREE ADDITIONAL BEDROOMS ROOMS ARE SPACIOUS WITH LARGE PICTURE WINDOWS, CEILING FANS AND AMPLE CLOSETS.
THIS HOME OFFERS....LARGE BONUS ROOM OR MEDIA ROOM DOWNSTAIRS. THIS WOULD BE GREAT AS A MAN CAVE OR PLACE TO ENTERTAIN. THERE IS ALSO ANOTHER BEDROOM DOWNSTAIRS WHICH IS GREAT GUESTS, OLDER TEEN OR AN OFFICE AND AN EXTRA FULL BATH DOWNSTAIRS.
COME ENJOY COOKOUTS WITH FAMILY AND FRIENDS ON PRIVATE PATIO.....OVERLOOKING PRIVATE...FENCED BACK YARD. THIS HOME IS A GARDEN LOVERS DREAM! THERE'S ALREADY A THRIVING GARDEN TO ENJOY.
HOME OFFERS 2 CAR GARAGE AND LARGE DRIVE WAY WITH PLENTY OF ROOM FOR GUEST PARKING. THERE IS EVEN A BASKET BALL GOAL.
GREAT LOCATION.....CLOSE TO ATLANTA, THE NORTH SIDE AND THE AIRPORT TOO.
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GREAT HOME..........GREAT PRICE.........GREAT LOCATION.....GREAT SCHOOL TOO!!!
HURRY! THIS IS A GREAT HOME AND WILL LEASE QUICKLY, PROBABLY TO THE FIRST PERSON WHO SEES IT.
SCHOOLS
Elementary:Chapel Hill
Middle:Chapel Hill
High:Chapel Hill
REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year
*Applications are non-refundable
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APPLICATIONS ARE NOT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS (O.C.G.A 10-GA-6) REQUIRES BROKERS TO PRESENT ALL OFFERS TO LEASE TO THE LANDLORD/OWNER. THE LANDLORD RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT THE BEST OFFER BASED ON ECONOMIC CONSIDERATIONS. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE, BUT NOT LIMITED TO, THE MOVE-IN DATE OF THE APPLICANT, THE RENTAL RATE OFFERED BY THE APPLICANT, ANY CONCESSIONS REQUESTED BY THE APPLICANT, AND THE CREDITWORTHINESS OF THE APPLICANT. APPLICANTS ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE, NO EXCEPTIONS.
HERITAGE HOME RENTALS
8329 Office Park Drive
Douglasville, GA 30134
678-540-8650 OFFICE
678-540-8602- FAX
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No Pets Allowed
(RLNE5062142)