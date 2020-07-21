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3826 New York Ave
Last updated September 19 2019 at 11:33 AM

3826 New York Ave

3826 New York Avenue · No Longer Available
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Location

3826 New York Avenue, Douglas County, GA 30135

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
basketball court
parking
garage
guest parking
media room
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SCHOOLS
Elementary:Chapel Hill
Middle:Chapel Hill
High:Chapel Hill

REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year
*Applications are non-refundable

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APPLICATIONS ARE NOT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS (O.C.G.A 10-GA-6) REQUIRES BROKERS TO PRESENT ALL OFFERS TO LEASE TO THE LANDLORD/OWNER. THE LANDLORD RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT THE BEST OFFER BASED ON ECONOMIC CONSIDERATIONS. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE, BUT NOT LIMITED TO, THE MOVE-IN DATE OF THE APPLICANT, THE RENTAL RATE OFFERED BY THE APPLICANT, ANY CONCESSIONS REQUESTED BY THE APPLICANT, AND THE CREDITWORTHINESS OF THE APPLICANT. APPLICANTS ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE, NO EXCEPTIONS.

HERITAGE HOME RENTALS
8329 Office Park Drive
Douglasville, GA 30134
678-540-8650 OFFICE
678-540-8602- FAX
www.RentWithHeritage.com

No Pets Allowed

(RLNE5062142)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3826 New York Ave have any available units?
3826 New York Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Douglas County, GA.
What amenities does 3826 New York Ave have?
Some of 3826 New York Ave's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3826 New York Ave currently offering any rent specials?
3826 New York Ave is not currently offering any rent specials.
Is 3826 New York Ave pet-friendly?
No, 3826 New York Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Douglas County.
Does 3826 New York Ave offer parking?
Yes, 3826 New York Ave offers parking.
Does 3826 New York Ave have units with washers and dryers?
No, 3826 New York Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 3826 New York Ave have a pool?
No, 3826 New York Ave does not have a pool.
Does 3826 New York Ave have accessible units?
No, 3826 New York Ave does not have accessible units.
Does 3826 New York Ave have units with dishwashers?
Yes, 3826 New York Ave has units with dishwashers.
Does 3826 New York Ave have units with air conditioning?
No, 3826 New York Ave does not have units with air conditioning.
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