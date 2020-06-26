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2701 Ashford Road NE
Last updated February 14 2020 at 11:12 PM

2701 Ashford Road NE

2701 Ashford Road Northeast · No Longer Available
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Location

2701 Ashford Road Northeast, Brookhaven, GA 30319
Ashford Park

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
gym
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
gym
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2701 Ashford Road NE have any available units?
2701 Ashford Road NE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brookhaven, GA.
What amenities does 2701 Ashford Road NE have?
Some of 2701 Ashford Road NE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2701 Ashford Road NE currently offering any rent specials?
2701 Ashford Road NE is not currently offering any rent specials.
Is 2701 Ashford Road NE pet-friendly?
No, 2701 Ashford Road NE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Brookhaven.
Does 2701 Ashford Road NE offer parking?
Yes, 2701 Ashford Road NE offers parking.
Does 2701 Ashford Road NE have units with washers and dryers?
Yes, 2701 Ashford Road NE offers units with in unit laundry.
Does 2701 Ashford Road NE have a pool?
No, 2701 Ashford Road NE does not have a pool.
Does 2701 Ashford Road NE have accessible units?
No, 2701 Ashford Road NE does not have accessible units.
Does 2701 Ashford Road NE have units with dishwashers?
Yes, 2701 Ashford Road NE has units with dishwashers.
Does 2701 Ashford Road NE have units with air conditioning?
No, 2701 Ashford Road NE does not have units with air conditioning.
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