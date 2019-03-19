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Sawgrass, FL
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16 LAKE JULIA DR S
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

16 LAKE JULIA DR S

16 Lake Julia Dr · No Longer Available
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Location

16 Lake Julia Dr, Sawgrass, FL 32082

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
guest suite
fire pit
courtyard
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
courtyard
fire pit
guest suite
WELCOME TO LIL GEM!!!! THIS HOME IS A BEAUTY ON THE WATER WITH SWEEPING VIEWS OF THE LAKE AND GOLF COURSE! THERE IS PLENTY OF OUTDOOR SPACE FROM THE COURTYARD ENTRY FEATURING ENGLISH STYLE GARDENS TO THE LARGE SCREENED IN PATIO WITH GATHERING AREA WITH TV, FIRE PIT, DINING AREA AND VIEWS GALORE! THIS RARE 4 BEDROOM, 4 BATH LAKE JULIA HOME HAS IT ALL! THE MASTER BEDROOM OFFERS A QUEEN BED AND OPENS TO THE ENCLOSED PATIO. THE MASTER BATH HAS HIS AND HERS VANITIES, SOAKING TUB AND SHOWER. THERE ARE TWO FIRST FLOOR GUEST ROOMS- ONE FEATURING QUEEN BED WITH SOFA PULL OUT & ENSUITE BATH. THE OTHER FIRST FLOOR GUEST SUITE IS USED AS A SECOND DEN OR OFFICE BUT HAS A PULLOUT SINGLE SLEEPER, ENSUITE BATH AND ACCESS TO LARGE SCREENED IN PATIO.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16 LAKE JULIA DR S have any available units?
16 LAKE JULIA DR S doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sawgrass, FL.
What amenities does 16 LAKE JULIA DR S have?
Some of 16 LAKE JULIA DR S's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16 LAKE JULIA DR S currently offering any rent specials?
16 LAKE JULIA DR S is not currently offering any rent specials.
Is 16 LAKE JULIA DR S pet-friendly?
No, 16 LAKE JULIA DR S is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sawgrass.
Does 16 LAKE JULIA DR S offer parking?
No, 16 LAKE JULIA DR S does not offer parking.
Does 16 LAKE JULIA DR S have units with washers and dryers?
Yes, 16 LAKE JULIA DR S offers units with in unit laundry.
Does 16 LAKE JULIA DR S have a pool?
No, 16 LAKE JULIA DR S does not have a pool.
Does 16 LAKE JULIA DR S have accessible units?
No, 16 LAKE JULIA DR S does not have accessible units.
Does 16 LAKE JULIA DR S have units with dishwashers?
Yes, 16 LAKE JULIA DR S has units with dishwashers.
Does 16 LAKE JULIA DR S have units with air conditioning?
No, 16 LAKE JULIA DR S does not have units with air conditioning.
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