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River Park, FL
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310 Shady Lane
Last updated June 15 2020 at 5:15 PM

310 Shady Lane

310 Northeast Shady Lane · (772) 341-9468
COVID-19 Update
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Location

310 Northeast Shady Lane, River Park, FL 34952
River Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 310 Shady Lane · Avail. now

$2,000

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3 Bed · 2 Bath · 2039 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
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No Pets Allowed

(RLNE5434840)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 310 Shady Lane have any available units?
310 Shady Lane has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 310 Shady Lane have?
Some of 310 Shady Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 310 Shady Lane currently offering any rent specials?
310 Shady Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 310 Shady Lane pet-friendly?
No, 310 Shady Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in River Park.
Does 310 Shady Lane offer parking?
No, 310 Shady Lane does not offer parking.
Does 310 Shady Lane have units with washers and dryers?
Yes, 310 Shady Lane offers units with in unit laundry.
Does 310 Shady Lane have a pool?
No, 310 Shady Lane does not have a pool.
Does 310 Shady Lane have accessible units?
No, 310 Shady Lane does not have accessible units.
Does 310 Shady Lane have units with dishwashers?
No, 310 Shady Lane does not have units with dishwashers.
Does 310 Shady Lane have units with air conditioning?
No, 310 Shady Lane does not have units with air conditioning.
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