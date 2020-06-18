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4620 SHADESVIEW DR
Last updated May 15 2020 at 12:33 AM

4620 SHADESVIEW DR

4620 Shadesview Drive · (850) 803-6688
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Location

4620 Shadesview Drive, Pensacola, FL 32504
Woodcliff

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit . · Avail. now

$1,520

Click to see floorplan

3 Bed · 2 Bath · 2075 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
stainless steel
walk in closets
pool
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
accessible
courtyard
parking
pool
garage
CUL DE SAC - BEAUTIFUL LOCATION - WOODCLIFF - PARK NEARBY! ---------- INTERIOR:NEWER CARPETING - FIREPLACE - ENTER THROUGH THE GATED COURTYARD - PASS THROUGH THE LEADED GLASS FRONT DOOR TO THE ENTRANCE FOYER. THE FORMAL LIVING ROOM IS TO YOUR RIGHT, & THEN PASS INTO THE FORMAL DINING ROOM! - THE GOOD SIZED MASTER BEDROOM HAS WALK IN CLOSET, & SLIDERS TO THE PATIO! MASTER BATH HAS CULTURED MARBLE SHOWER WITH SEAT & GLASS DOOR & CULTURED MARBLE TOP VANITY WITH PLENTY OF CABINETRY! - STEP UP INTO THE KITCHEN & NOTE THE N E W ELECTRIC STAINLESS STOVE TOP WITH N E W STAINLESS VENT HOOD! KITCHEN AMENITIES INCLUDE PANTRY, PLENTY OF CABINETS, DISHWASHER, BUILT IN WALL OVEN, N E W SIDE BY SIDE PANTRY REFRIGERATOR WITH DISPENSER, & UNDER CABINET REVERSE OSMOSIS FILTER SYSTEM! - THE DINING AREA IS NESTLED IN A BAY TYPE WINDOW AREA. STEP DOWN INTO THE FAMILY ROOM WHICH HAS A CATHEDRAL BEAMED CEILING, EXPANSIVE FIREPLACE WITH WOOD STORAGE, & SLIDERS TO THE COVERED BACK PORCH. ---- THE SECOND & THIRD BEDROOMS ARE GOOD SIZED EACH AND THEY EACH HAVE A WALK IN CLOSET, & EACH SHARES A FULL BATH. THE HALL BATH HAS A "SAFE-STEP" WALK IN/SIT IN WHIRLPOOL TUB! --- EXTERIOR: THE HOME FEATURES A GUARDIAN "ELITE" WHOLE HOUSE GAS GENERATOR,HURRICANE PROTECTION, NEWER VINYL REPLACEMENT WINDOWS, EXPANSIVE STORAGE SHED, & A WHOLE HOUSE EXTERIOR WATER TREATMENT SYSTEM, & A NEWER LARGE OUTDOOR STORAGE SHED !!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4620 SHADESVIEW DR have any available units?
4620 SHADESVIEW DR has a unit available for $1,520 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 4620 SHADESVIEW DR have?
Some of 4620 SHADESVIEW DR's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4620 SHADESVIEW DR currently offering any rent specials?
4620 SHADESVIEW DR isn't currently offering any rent specials.
Is 4620 SHADESVIEW DR pet-friendly?
No, 4620 SHADESVIEW DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pensacola.
Does 4620 SHADESVIEW DR offer parking?
Yes, 4620 SHADESVIEW DR does offer parking.
Does 4620 SHADESVIEW DR have units with washers and dryers?
No, 4620 SHADESVIEW DR does not offer units with in unit laundry.
Does 4620 SHADESVIEW DR have a pool?
Yes, 4620 SHADESVIEW DR has a pool.
Does 4620 SHADESVIEW DR have accessible units?
Yes, 4620 SHADESVIEW DR has accessible units.
Does 4620 SHADESVIEW DR have units with dishwashers?
Yes, 4620 SHADESVIEW DR has units with dishwashers.
Does 4620 SHADESVIEW DR have units with air conditioning?
No, 4620 SHADESVIEW DR does not have units with air conditioning.
Have a question for 4620 SHADESVIEW DR?
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