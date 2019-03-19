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Palm River-Clair Mel, FL
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9209 English Oaks Lane
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9209 English Oaks Lane

9209 English Oaks Lane · No Longer Available
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Location

9209 English Oaks Lane, Palm River-Clair Mel, FL 33578

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dogs allowed
stainless steel
pool
Unit Amenities
granite counters
in unit laundry
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
basketball court
playground
pool
dogs allowed
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9209 English Oaks Lane have any available units?
9209 English Oaks Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Palm River-Clair Mel, FL.
What amenities does 9209 English Oaks Lane have?
Some of 9209 English Oaks Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9209 English Oaks Lane currently offering any rent specials?
9209 English Oaks Lane is not currently offering any rent specials.
Is 9209 English Oaks Lane pet-friendly?
Yes, 9209 English Oaks Lane is pet friendly.
Does 9209 English Oaks Lane offer parking?
No, 9209 English Oaks Lane does not offer parking.
Does 9209 English Oaks Lane have units with washers and dryers?
Yes, 9209 English Oaks Lane offers units with in unit laundry.
Does 9209 English Oaks Lane have a pool?
Yes, 9209 English Oaks Lane has a pool.
Does 9209 English Oaks Lane have accessible units?
No, 9209 English Oaks Lane does not have accessible units.
Does 9209 English Oaks Lane have units with dishwashers?
No, 9209 English Oaks Lane does not have units with dishwashers.
Does 9209 English Oaks Lane have units with air conditioning?
No, 9209 English Oaks Lane does not have units with air conditioning.
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