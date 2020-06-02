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Orangetree, FL
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2110 Grove DR
Last updated June 2 2020 at 9:27 PM

2110 Grove DR

2110 Grove Drive · (239) 353-2879
COVID-19 Update
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Location

2110 Grove Drive, Orangetree, FL 34120
Valencia Lakes Country Club

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$3,200

Click to see floorplan

4 Bed · 4 Bath · 3018 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
gym
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
furnished
ice maker
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
basketball court
clubhouse
gym
parking
pool
garage
hot tub
media room
tennis court
FORMER MODEL. TURNKEY-FURNISHED ONLY. HANNAH FLOOR PLAN WITH 4 BEDROOMS PLUS DEN, 4 FULL BATHROOMS, POOL, SPA AND LAKE VIEW. SMART HOME WITH ALL THE BELLS AND WHISTLES. GREAT FLOOR PLAN WITH HIGH CEILINGS AND BEAUTIFUL ARCHITECTURAL FEATURES THROUGHOUT. FIRST LEVEL INCLUDES SEPARATE LIVING ROOM, FAMILY ROOM, DINING ROOM, EAT-IN KITCHEN, DEN, MASTER SUITE, TWO BEDROOMS, UTILITY ROOM, FULL POOL BATH AND GARAGE. UPSTAIRS MEDIA ROOM, ANOTHER FULL BATH, ANOTHER FAMILY ROOM PLUS A/C STORAGE. TILE ROOF, BRICK PAVERED DRIVEWAY AND LANAI, TIKI BAR, SECURITY SYSTEM AND STORM SHUTTERS. GATED COMMUNITY WITH CLUBHOUSE, FITNESS CENTER, POOL, TENNIS/BASKETBALL COURT. This house has a 3 car garage but is storing a car and a motorcycle in 1 bay of the 2 car garage which leave a single car garage and 1 bay in the 2 car garage.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2110 Grove DR have any available units?
2110 Grove DR has a unit available for $3,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2110 Grove DR have?
Some of 2110 Grove DR's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2110 Grove DR currently offering any rent specials?
2110 Grove DR isn't currently offering any rent specials.
Is 2110 Grove DR pet-friendly?
No, 2110 Grove DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Orangetree.
Does 2110 Grove DR offer parking?
Yes, 2110 Grove DR does offer parking.
Does 2110 Grove DR have units with washers and dryers?
Yes, 2110 Grove DR offers units with in unit laundry.
Does 2110 Grove DR have a pool?
Yes, 2110 Grove DR has a pool.
Does 2110 Grove DR have accessible units?
No, 2110 Grove DR does not have accessible units.
Does 2110 Grove DR have units with dishwashers?
Yes, 2110 Grove DR has units with dishwashers.
Does 2110 Grove DR have units with air conditioning?
Yes, 2110 Grove DR has units with air conditioning.
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