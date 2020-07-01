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Daytona Beach Shores, FL
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3245 S Atlantic Avenue
Last updated July 1 2020 at 11:41 PM

3245 S Atlantic Avenue

3245 South Atlantic Avenue · (407) 712-2000
COVID-19 Update
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Location

3245 South Atlantic Avenue, Daytona Beach Shores, FL 32118

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 402 · Avail. now

$2,750

3 Bed · 3 Bath · 2425 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
furnished
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
pool
garage
valet service
COME TO ENJOY THE LUXURY AT OCEAN FRONT BUILDING WITH LOTS OF AMENITIES , FULLY ELEGANT FURNISHED 3 BEDROOM & 3 BATHROOM WITH FANTASTIC OCEAN VIEW FROM OVER SIZE BALCONY WITH BUILT IN GIRL , FULLY EQUIPPED KITCHEN WITH BEAUTIFUL GRANITE COUNTER, CUSTOM CABINETRY WITH STAINLESS APPLIANCES , OVER SIZE WALK-IN CLOSET IN MASTER BEDROOM ,VALETED CEILINGS , FITNESS CENTER , CLUB ROOM , LONGEST HEATED POOL ON THE OCEAN , PRIVATE BEACH ACCESS, AND MUCH MUCH MORE ... JUST BRING YOUR TOOTHBRUSH AND ENJOY LIVING ON THE BEACH

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 4 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3245 S Atlantic Avenue have any available units?
3245 S Atlantic Avenue has a unit available for $2,750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3245 S Atlantic Avenue have?
Some of 3245 S Atlantic Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3245 S Atlantic Avenue currently offering any rent specials?
3245 S Atlantic Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 3245 S Atlantic Avenue pet-friendly?
No, 3245 S Atlantic Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Daytona Beach Shores.
Does 3245 S Atlantic Avenue offer parking?
Yes, 3245 S Atlantic Avenue offers parking.
Does 3245 S Atlantic Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 3245 S Atlantic Avenue offers units with in unit laundry.
Does 3245 S Atlantic Avenue have a pool?
Yes, 3245 S Atlantic Avenue has a pool.
Does 3245 S Atlantic Avenue have accessible units?
No, 3245 S Atlantic Avenue does not have accessible units.
Does 3245 S Atlantic Avenue have units with dishwashers?
Yes, 3245 S Atlantic Avenue has units with dishwashers.
Does 3245 S Atlantic Avenue have units with air conditioning?
No, 3245 S Atlantic Avenue does not have units with air conditioning.
Interested in 3245 S Atlantic Avenue?
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