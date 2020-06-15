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158 Pinon Woods Drive
Last updated June 15 2020 at 5:10 PM

158 Pinon Woods Drive

158 Pinon Woods Drive · (928) 282-9533
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Location

158 Pinon Woods Drive, Village of Oak Creek, AZ 86351

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 158 Pinon Woods Drive · Avail. now

$2,300

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3 Bed · 2 Bath · 1850 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
pet friendly
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
fireplace
in unit laundry
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
bbq/grill
garage
HOUSE - VILLAGE OF OAK CREEK - PINON WOODS - SPACIOUS HOME WITH A BEAUTIFUL OUTDOOR SPACE IN DESIRABLE PINON WOODS. UPDATED EAT-IN KITCHEN, FORMAL DINING ROOM, LIVING ROOM WITH GAS FIREPLACE, SPLIT FLOOR PLAN. MASTER SUITE WITH WALK IN CLOSET, HUGE SHOWER AND DIRECT PATIO ACCESS.
THERE IS ANOTHER FULL BATH AND TWO MORE BEDROOMS. YOU'LL LOVE THE SANCTUARY FEEL TO THE PRIVATE BACK YARD WITH A COVERED PATIO WITH NATURAL GAS GRILL. THERE IS ALSO A TWO CAR GARAGE, WASHER & DRYER, CENTRAL VAC AND CENTRAL AC.
LANDSCAPE MAINTENANCE INCLUDED. ONE SMALL PET NEGOTIABLE.
PLEASE CALL TO SCHEDULE AN AGENT SHOWING.

(RLNE2104762)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 158 Pinon Woods Drive have any available units?
158 Pinon Woods Drive has a unit available for $2,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 158 Pinon Woods Drive have?
Some of 158 Pinon Woods Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 158 Pinon Woods Drive currently offering any rent specials?
158 Pinon Woods Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 158 Pinon Woods Drive pet-friendly?
Yes, 158 Pinon Woods Drive is pet friendly.
Does 158 Pinon Woods Drive offer parking?
Yes, 158 Pinon Woods Drive does offer parking.
Does 158 Pinon Woods Drive have units with washers and dryers?
Yes, 158 Pinon Woods Drive offers units with in unit laundry.
Does 158 Pinon Woods Drive have a pool?
No, 158 Pinon Woods Drive does not have a pool.
Does 158 Pinon Woods Drive have accessible units?
No, 158 Pinon Woods Drive does not have accessible units.
Does 158 Pinon Woods Drive have units with dishwashers?
No, 158 Pinon Woods Drive does not have units with dishwashers.
Does 158 Pinon Woods Drive have units with air conditioning?
Yes, 158 Pinon Woods Drive has units with air conditioning.
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