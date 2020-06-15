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Cottonwood, AZ
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742 S. Rainbow Ridge Drive
Last updated June 15 2020 at 5:10 PM

742 S. Rainbow Ridge Drive

742 South Rainbow Ridge Drive · (928) 634-7507
COVID-19 Update
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Location

742 South Rainbow Ridge Drive, Cottonwood, AZ 86325

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 742 S. Rainbow Ridge Drive · Avail. Jul 1

$1,675

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3 Bed · 2 Bath · 1789 sqft

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Amenities

w/d hookup
patio / balcony
pool
clubhouse
carpet
Unit Amenities
carpet
patio / balcony
w/d hookup
Property Amenities
clubhouse
on-site laundry
pool
742 S. Rainbow Ridge Drive Available 07/01/20 HOUSE: VERDE SANTA FE COMMUNITY AMANTE SECTION - HOUSE: SINGLE STORY HOME BUILT IN 2006, UNBLOCKABLE VIEWS OF MINGUS MOUNTAIN, BACKS UP TO NATURAL LAND, THIS NICE, SPACIOUS HOME HAS AN OPEN FLOOR PLAN, CARPET AND TILE FLOORING, LARGE, OPEN KITCHEN WITH ISLAND, LOTS OF CABINETS AND COUNTER SPACE, SEPARATE LAUNDRY ROOM WITH WASHER/DRYER HOOKUPS, COVERED BACK PATIO AREA, EASY CARE LANDSCAPING, BRING YOUR PATIO FURNITURE AND ENJOY THE EXPANSIVE VIEW! LOCATED IN THE GATED GOLF COURSE COMMUNITY OF AMANTE AT VERDE SANTA FE. ***FIRM NO PETS. (CTWD-10)

(RLNE2006189)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 742 S. Rainbow Ridge Drive have any available units?
742 S. Rainbow Ridge Drive has a unit available for $1,675 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 742 S. Rainbow Ridge Drive have?
Some of 742 S. Rainbow Ridge Drive's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 742 S. Rainbow Ridge Drive currently offering any rent specials?
742 S. Rainbow Ridge Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 742 S. Rainbow Ridge Drive pet-friendly?
No, 742 S. Rainbow Ridge Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Cottonwood.
Does 742 S. Rainbow Ridge Drive offer parking?
No, 742 S. Rainbow Ridge Drive does not offer parking.
Does 742 S. Rainbow Ridge Drive have units with washers and dryers?
No, 742 S. Rainbow Ridge Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 742 S. Rainbow Ridge Drive have a pool?
Yes, 742 S. Rainbow Ridge Drive has a pool.
Does 742 S. Rainbow Ridge Drive have accessible units?
No, 742 S. Rainbow Ridge Drive does not have accessible units.
Does 742 S. Rainbow Ridge Drive have units with dishwashers?
No, 742 S. Rainbow Ridge Drive does not have units with dishwashers.
Does 742 S. Rainbow Ridge Drive have units with air conditioning?
No, 742 S. Rainbow Ridge Drive does not have units with air conditioning.
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