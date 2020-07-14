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Warrenton, VA
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236 E. LEE STREET
Last updated July 14 2020 at 11:50 PM

236 E. LEE STREET

236 East Lee Street · No Longer Available
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Location

236 East Lee Street, Warrenton, VA 20186

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 236 E. LEE STREET have any available units?
236 E. LEE STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Warrenton, VA.
What amenities does 236 E. LEE STREET have?
Some of 236 E. LEE STREET's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 236 E. LEE STREET currently offering any rent specials?
236 E. LEE STREET is not currently offering any rent specials.
Is 236 E. LEE STREET pet-friendly?
No, 236 E. LEE STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Warrenton.
Does 236 E. LEE STREET offer parking?
No, 236 E. LEE STREET does not offer parking.
Does 236 E. LEE STREET have units with washers and dryers?
No, 236 E. LEE STREET does not offer units with in unit laundry.
Does 236 E. LEE STREET have a pool?
No, 236 E. LEE STREET does not have a pool.
Does 236 E. LEE STREET have accessible units?
No, 236 E. LEE STREET does not have accessible units.
Does 236 E. LEE STREET have units with dishwashers?
Yes, 236 E. LEE STREET has units with dishwashers.
Does 236 E. LEE STREET have units with air conditioning?
No, 236 E. LEE STREET does not have units with air conditioning.
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