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Watauga, TX
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6120 Grayson Court
Last updated November 21 2019 at 5:32 AM

6120 Grayson Court

6120 Grayson Court · No Longer Available
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Location

6120 Grayson Court, Watauga, TX 76148

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
basketball court
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6120 Grayson Court have any available units?
6120 Grayson Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Watauga, TX.
What amenities does 6120 Grayson Court have?
Some of 6120 Grayson Court's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6120 Grayson Court currently offering any rent specials?
6120 Grayson Court is not currently offering any rent specials.
Is 6120 Grayson Court pet-friendly?
No, 6120 Grayson Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Watauga.
Does 6120 Grayson Court offer parking?
Yes, 6120 Grayson Court offers parking.
Does 6120 Grayson Court have units with washers and dryers?
No, 6120 Grayson Court does not offer units with in unit laundry.
Does 6120 Grayson Court have a pool?
No, 6120 Grayson Court does not have a pool.
Does 6120 Grayson Court have accessible units?
No, 6120 Grayson Court does not have accessible units.
Does 6120 Grayson Court have units with dishwashers?
Yes, 6120 Grayson Court has units with dishwashers.
Does 6120 Grayson Court have units with air conditioning?
No, 6120 Grayson Court does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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