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207 Durango Drive
Last updated February 22 2020 at 2:59 AM

207 Durango Drive

207 Durango Drive · No Longer Available
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Location

207 Durango Drive, Trophy Club, TX 76262
Trophy Club

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
range
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 1000
Parking Details: Other, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 207 Durango Drive have any available units?
207 Durango Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Trophy Club, TX.
What amenities does 207 Durango Drive have?
Some of 207 Durango Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 207 Durango Drive currently offering any rent specials?
207 Durango Drive is not currently offering any rent specials.
Is 207 Durango Drive pet-friendly?
Yes, 207 Durango Drive is pet friendly.
Does 207 Durango Drive offer parking?
Yes, 207 Durango Drive offers parking.
Does 207 Durango Drive have units with washers and dryers?
No, 207 Durango Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 207 Durango Drive have a pool?
No, 207 Durango Drive does not have a pool.
Does 207 Durango Drive have accessible units?
No, 207 Durango Drive does not have accessible units.
Does 207 Durango Drive have units with dishwashers?
Yes, 207 Durango Drive has units with dishwashers.
Does 207 Durango Drive have units with air conditioning?
No, 207 Durango Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 1000
Parking Details: Other, 2 spaces/unit.
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