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Talty, TX
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1036 E Oaklawn Drive
Last updated May 31 2020 at 11:07 AM

1036 E Oaklawn Drive

1036 East Oaklawn Drive · (817) 919-4031
COVID-19 Update
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Location

1036 East Oaklawn Drive, Talty, TX 75160

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,200

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4 Bed · 3 Bath · 2776 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
pool
fireplace
game room
carpet
Unit Amenities
carpet
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fireplace
patio / balcony
Property Amenities
game room
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LEASE CRITERIA: $50 APP FEE ALL ADULTS, 18+ YRS.

TWO MOST RECENT PAY STUBS, INCOME MUST BE 3 X RENTAL, CREDIT, CRIMINAL BACKGROUND CHECK,
NO PRIOR EVICTIONS, COPY OF ALL APPLICANTS DL. RENTAL HISTORY REQUIRED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1036 E Oaklawn Drive have any available units?
1036 E Oaklawn Drive has a unit available for $2,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1036 E Oaklawn Drive have?
Some of 1036 E Oaklawn Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1036 E Oaklawn Drive currently offering any rent specials?
1036 E Oaklawn Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 1036 E Oaklawn Drive pet-friendly?
No, 1036 E Oaklawn Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Talty.
Does 1036 E Oaklawn Drive offer parking?
No, 1036 E Oaklawn Drive does not offer parking.
Does 1036 E Oaklawn Drive have units with washers and dryers?
No, 1036 E Oaklawn Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1036 E Oaklawn Drive have a pool?
Yes, 1036 E Oaklawn Drive has a pool.
Does 1036 E Oaklawn Drive have accessible units?
No, 1036 E Oaklawn Drive does not have accessible units.
Does 1036 E Oaklawn Drive have units with dishwashers?
Yes, 1036 E Oaklawn Drive has units with dishwashers.
Does 1036 E Oaklawn Drive have units with air conditioning?
No, 1036 E Oaklawn Drive does not have units with air conditioning.
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