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725 SAXON Trail
Last updated February 22 2020 at 3:00 AM

725 SAXON Trail

725 Saxon Trail · No Longer Available
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Location

725 Saxon Trail, Southlake, TX 76092

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 725 SAXON Trail have any available units?
725 SAXON Trail doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Southlake, TX.
What amenities does 725 SAXON Trail have?
Some of 725 SAXON Trail's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 725 SAXON Trail currently offering any rent specials?
725 SAXON Trail is not currently offering any rent specials.
Is 725 SAXON Trail pet-friendly?
No, 725 SAXON Trail is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Southlake.
Does 725 SAXON Trail offer parking?
Yes, 725 SAXON Trail offers parking.
Does 725 SAXON Trail have units with washers and dryers?
No, 725 SAXON Trail does not offer units with in unit laundry.
Does 725 SAXON Trail have a pool?
No, 725 SAXON Trail does not have a pool.
Does 725 SAXON Trail have accessible units?
No, 725 SAXON Trail does not have accessible units.
Does 725 SAXON Trail have units with dishwashers?
Yes, 725 SAXON Trail has units with dishwashers.
Does 725 SAXON Trail have units with air conditioning?
No, 725 SAXON Trail does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.
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