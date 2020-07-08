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Southlake, TX
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1301 AVON Terrace
Last updated May 15 2020 at 12:34 AM

1301 AVON Terrace

1301 Avon Terrace · No Longer Available
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Location

1301 Avon Terrace, Southlake, TX 76092

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
gym
pool
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
gym
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1301 AVON Terrace have any available units?
1301 AVON Terrace doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Southlake, TX.
What amenities does 1301 AVON Terrace have?
Some of 1301 AVON Terrace's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1301 AVON Terrace currently offering any rent specials?
1301 AVON Terrace is not currently offering any rent specials.
Is 1301 AVON Terrace pet-friendly?
No, 1301 AVON Terrace is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Southlake.
Does 1301 AVON Terrace offer parking?
Yes, 1301 AVON Terrace offers parking.
Does 1301 AVON Terrace have units with washers and dryers?
No, 1301 AVON Terrace does not offer units with in unit laundry.
Does 1301 AVON Terrace have a pool?
Yes, 1301 AVON Terrace has a pool.
Does 1301 AVON Terrace have accessible units?
No, 1301 AVON Terrace does not have accessible units.
Does 1301 AVON Terrace have units with dishwashers?
Yes, 1301 AVON Terrace has units with dishwashers.
Does 1301 AVON Terrace have units with air conditioning?
No, 1301 AVON Terrace does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.
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