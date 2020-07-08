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Richland Hills, TX
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3214 Matthews Drive
Last updated May 2 2020 at 3:07 AM

3214 Matthews Drive

3214 Matthews Dr · No Longer Available
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Location

3214 Matthews Dr, Richland Hills, TX 76118
Richland Park

Amenities

granite counters
pet friendly
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
granite counters
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
WON'T LAST! AVAILABLE NOW!. NEWLY UPGRADED END UNIT. 2 BR/1.5 BA TOWNHOME, NEWLY INSTALLED HIGH GRADE GRANITE COUNTERTOPS IN THE KITCHEN & 2 BATHROOMS, NEW 50/50 STAINLESS KITCHEN SINK AND FAUCET, NEW SINKS AND FAUCETS IN THE BATHROOM. UPGRADED FLOORING & NEW PAINT THROUGHOUT PET FRIENDLY. EXCELLENT RICHLAND HILLS LOCATION, RICHLAND PARK NEIGHBORHOOD, WALK TO THE RICHLAND HILLS LIBRARY & THE LINK EVENT & RECREATION CENTER; EASY ACCESS TO 183 & GRAPEVINE HWY, LOCATED OFF BAKER BLVD.
This property allows self guided viewing without an appointment. Contact for details.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3214 Matthews Drive have any available units?
3214 Matthews Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Richland Hills, TX.
What amenities does 3214 Matthews Drive have?
Some of 3214 Matthews Drive's amenities include granite counters, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3214 Matthews Drive currently offering any rent specials?
3214 Matthews Drive is not currently offering any rent specials.
Is 3214 Matthews Drive pet-friendly?
Yes, 3214 Matthews Drive is pet friendly.
Does 3214 Matthews Drive offer parking?
No, 3214 Matthews Drive does not offer parking.
Does 3214 Matthews Drive have units with washers and dryers?
No, 3214 Matthews Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 3214 Matthews Drive have a pool?
No, 3214 Matthews Drive does not have a pool.
Does 3214 Matthews Drive have accessible units?
No, 3214 Matthews Drive does not have accessible units.
Does 3214 Matthews Drive have units with dishwashers?
No, 3214 Matthews Drive does not have units with dishwashers.
Does 3214 Matthews Drive have units with air conditioning?
No, 3214 Matthews Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs
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