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Parker, TX
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4409 Salisbury Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

4409 Salisbury Drive

4409 Salisbury Drive · No Longer Available
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Location

4409 Salisbury Drive, Parker, TX 75002

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
new construction
garage
stainless steel
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
game room
parking
garage
media room
new construction
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4409 Salisbury Drive have any available units?
4409 Salisbury Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Parker, TX.
What amenities does 4409 Salisbury Drive have?
Some of 4409 Salisbury Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4409 Salisbury Drive currently offering any rent specials?
4409 Salisbury Drive is not currently offering any rent specials.
Is 4409 Salisbury Drive pet-friendly?
No, 4409 Salisbury Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Parker.
Does 4409 Salisbury Drive offer parking?
Yes, 4409 Salisbury Drive offers parking.
Does 4409 Salisbury Drive have units with washers and dryers?
No, 4409 Salisbury Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 4409 Salisbury Drive have a pool?
No, 4409 Salisbury Drive does not have a pool.
Does 4409 Salisbury Drive have accessible units?
No, 4409 Salisbury Drive does not have accessible units.
Does 4409 Salisbury Drive have units with dishwashers?
Yes, 4409 Salisbury Drive has units with dishwashers.
Does 4409 Salisbury Drive have units with air conditioning?
No, 4409 Salisbury Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 4 spaces/unit.
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