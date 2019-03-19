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2416 Jonathan Creek Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2416 Jonathan Creek Drive

2416 Jonathan Creek Drive · No Longer Available
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Location

2416 Jonathan Creek Drive, Paloma Creek South, TX 75068

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
fireplace
extra storage
Unit Amenities
dishwasher
extra storage
fireplace
microwave
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2416 Jonathan Creek Drive have any available units?
2416 Jonathan Creek Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Paloma Creek South, TX.
What amenities does 2416 Jonathan Creek Drive have?
Some of 2416 Jonathan Creek Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2416 Jonathan Creek Drive currently offering any rent specials?
2416 Jonathan Creek Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2416 Jonathan Creek Drive pet-friendly?
No, 2416 Jonathan Creek Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Paloma Creek South.
Does 2416 Jonathan Creek Drive offer parking?
Yes, 2416 Jonathan Creek Drive offers parking.
Does 2416 Jonathan Creek Drive have units with washers and dryers?
No, 2416 Jonathan Creek Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2416 Jonathan Creek Drive have a pool?
No, 2416 Jonathan Creek Drive does not have a pool.
Does 2416 Jonathan Creek Drive have accessible units?
No, 2416 Jonathan Creek Drive does not have accessible units.
Does 2416 Jonathan Creek Drive have units with dishwashers?
Yes, 2416 Jonathan Creek Drive has units with dishwashers.
Does 2416 Jonathan Creek Drive have units with air conditioning?
No, 2416 Jonathan Creek Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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