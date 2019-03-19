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102 Ashburne Glen Lane
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

102 Ashburne Glen Lane

102 Ashburne Glen Lane · No Longer Available
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Location

102 Ashburne Glen Lane, Ovilla, TX 75154

Amenities

granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 102 Ashburne Glen Lane have any available units?
102 Ashburne Glen Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Ovilla, TX.
What amenities does 102 Ashburne Glen Lane have?
Some of 102 Ashburne Glen Lane's amenities include granite counters, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 102 Ashburne Glen Lane currently offering any rent specials?
102 Ashburne Glen Lane is not currently offering any rent specials.
Is 102 Ashburne Glen Lane pet-friendly?
No, 102 Ashburne Glen Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Ovilla.
Does 102 Ashburne Glen Lane offer parking?
Yes, 102 Ashburne Glen Lane offers parking.
Does 102 Ashburne Glen Lane have units with washers and dryers?
No, 102 Ashburne Glen Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 102 Ashburne Glen Lane have a pool?
No, 102 Ashburne Glen Lane does not have a pool.
Does 102 Ashburne Glen Lane have accessible units?
No, 102 Ashburne Glen Lane does not have accessible units.
Does 102 Ashburne Glen Lane have units with dishwashers?
Yes, 102 Ashburne Glen Lane has units with dishwashers.
Does 102 Ashburne Glen Lane have units with air conditioning?
No, 102 Ashburne Glen Lane does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.
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