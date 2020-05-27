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Little Elm, TX
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2600 Annalea Lane
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2600 Annalea Lane

2600 Annalea Lane · No Longer Available
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Location

2600 Annalea Lane, Little Elm, TX 75068

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
IF YOU ARE LOOKING FOR A LOT OF SQUARE FOOTAGE FOR THE MONEY AND PET FRIENDLY, NOW IS THE TIME TO SEE THIS HOUSE! HUGE CORNER LOT! WORK IS BEING SCHEDULED AND AS THE WORK IS COMPLETED, THE LEASE PRICE WILL INCREASE. LARGE ROOMS; HUGE MASTER. KITCHEN OPEN TO FAMILY. THREE LIVING AREAS. ALL BEDROOMS UP. HALF BATH DOWN. NICE PAVE STONE AND LATTICE COVERED PATIO. HOUSE WILL BE PROFESSIONALLY CLEANED PRIOR TO MOVE IN. COME LOOK NOW, OR WAIT AND COME SEE LATER AFTER WORK IS COMPLETED. CERTIFIED FUNDS REQUIRED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 300
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2600 Annalea Lane have any available units?
2600 Annalea Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Little Elm, TX.
What amenities does 2600 Annalea Lane have?
Some of 2600 Annalea Lane's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2600 Annalea Lane currently offering any rent specials?
2600 Annalea Lane is not currently offering any rent specials.
Is 2600 Annalea Lane pet-friendly?
Yes, 2600 Annalea Lane is pet friendly.
Does 2600 Annalea Lane offer parking?
Yes, 2600 Annalea Lane offers parking.
Does 2600 Annalea Lane have units with washers and dryers?
No, 2600 Annalea Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 2600 Annalea Lane have a pool?
No, 2600 Annalea Lane does not have a pool.
Does 2600 Annalea Lane have accessible units?
No, 2600 Annalea Lane does not have accessible units.
Does 2600 Annalea Lane have units with dishwashers?
Yes, 2600 Annalea Lane has units with dishwashers.
Does 2600 Annalea Lane have units with air conditioning?
No, 2600 Annalea Lane does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 300
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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