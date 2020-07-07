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Katy, TX
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5611 GEORGE BUSH
Last updated October 2 2019 at 11:35 AM

5611 GEORGE BUSH

5611 George Bush Dr · No Longer Available
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Location

5611 George Bush Dr, Katy, TX 77493

Amenities

hardwood floors
Unit Amenities
hardwood floors
Property Amenities
5611 GEORGE BUSH - 5611 GEORGE BUSH Available 10/07/19 2 BEDROOM HOUSE IN KATY - BEAUTIFUL TOWN HOME IN THE HEART OF THE CITY OF KATY! SPACIOUS BEDROOMS, TILE AND WOOD LAMINATE FLOORING THROUGHOUT. KITCHEN WITH SS APPLIANCES AND LOTS OF CABINETS. ZONED TO THE PRESTIGIOUS AND AWARD WINNING KATY SCHOOL DISTRICT AND JUST A STONES THROW AWAY FROM KATY ELEMENTARY SCHOOL, THIS EXCEPTIONALLY PRICED HOME WILL NOT LAST LONG!

Property is tenant occupied, please schedule your viewing.

No Pets Allowed

(RLNE2581821)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5611 GEORGE BUSH have any available units?
5611 GEORGE BUSH doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Katy, TX.
Is 5611 GEORGE BUSH currently offering any rent specials?
5611 GEORGE BUSH is not currently offering any rent specials.
Is 5611 GEORGE BUSH pet-friendly?
No, 5611 GEORGE BUSH is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Katy.
Does 5611 GEORGE BUSH offer parking?
No, 5611 GEORGE BUSH does not offer parking.
Does 5611 GEORGE BUSH have units with washers and dryers?
No, 5611 GEORGE BUSH does not offer units with in unit laundry.
Does 5611 GEORGE BUSH have a pool?
No, 5611 GEORGE BUSH does not have a pool.
Does 5611 GEORGE BUSH have accessible units?
No, 5611 GEORGE BUSH does not have accessible units.
Does 5611 GEORGE BUSH have units with dishwashers?
No, 5611 GEORGE BUSH does not have units with dishwashers.
Does 5611 GEORGE BUSH have units with air conditioning?
No, 5611 GEORGE BUSH does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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