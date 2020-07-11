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20510 Indian Grove Lane
Last updated October 21 2019 at 7:35 PM

20510 Indian Grove Lane

20510 Indian Grove Lane · No Longer Available
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Location

20510 Indian Grove Lane, Harris County, TX 77450

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
accessible
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20510 Indian Grove Lane have any available units?
20510 Indian Grove Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Harris County, TX.
What amenities does 20510 Indian Grove Lane have?
Some of 20510 Indian Grove Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 20510 Indian Grove Lane currently offering any rent specials?
20510 Indian Grove Lane is not currently offering any rent specials.
Is 20510 Indian Grove Lane pet-friendly?
No, 20510 Indian Grove Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Harris County.
Does 20510 Indian Grove Lane offer parking?
Yes, 20510 Indian Grove Lane offers parking.
Does 20510 Indian Grove Lane have units with washers and dryers?
No, 20510 Indian Grove Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 20510 Indian Grove Lane have a pool?
Yes, 20510 Indian Grove Lane has a pool.
Does 20510 Indian Grove Lane have accessible units?
Yes, 20510 Indian Grove Lane has accessible units.
Does 20510 Indian Grove Lane have units with dishwashers?
Yes, 20510 Indian Grove Lane has units with dishwashers.
Does 20510 Indian Grove Lane have units with air conditioning?
No, 20510 Indian Grove Lane does not have units with air conditioning.
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