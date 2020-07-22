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1474 Country Park Drive
Last updated September 16 2019 at 10:43 AM

1474 Country Park Drive

1474 Country Park Drive · No Longer Available
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Location

1474 Country Park Drive, Harris County, TX 77450
Memorial Parkway

Amenities

garbage disposal
dishwasher
garage
air conditioning
fireplace
microwave
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
garbage disposal
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1474 Country Park Drive have any available units?
1474 Country Park Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Harris County, TX.
What amenities does 1474 Country Park Drive have?
Some of 1474 Country Park Drive's amenities include garbage disposal, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1474 Country Park Drive currently offering any rent specials?
1474 Country Park Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1474 Country Park Drive pet-friendly?
No, 1474 Country Park Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Harris County.
Does 1474 Country Park Drive offer parking?
Yes, 1474 Country Park Drive offers parking.
Does 1474 Country Park Drive have units with washers and dryers?
No, 1474 Country Park Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1474 Country Park Drive have a pool?
No, 1474 Country Park Drive does not have a pool.
Does 1474 Country Park Drive have accessible units?
No, 1474 Country Park Drive does not have accessible units.
Does 1474 Country Park Drive have units with dishwashers?
Yes, 1474 Country Park Drive has units with dishwashers.
Does 1474 Country Park Drive have units with air conditioning?
Yes, 1474 Country Park Drive has units with air conditioning.
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