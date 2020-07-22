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Fort Bend County, TX
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19803 Shallow Shaft Lane
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

19803 Shallow Shaft Lane

19803 Shallow Shaft Lane · No Longer Available
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Location

19803 Shallow Shaft Lane, Fort Bend County, TX 77407
Lakemont

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
accessible
parking
pool
garage
CHARMING LIGHT AND BRIGHT ONE STORY HOME WITH AN OPEN CONCEPT FLOOR PLAN. GREAT LOCATION , NESTLED IN DESIRABLE LAKEMONT WITH COVERED PATIO AND LARGE YARD FOR ENTERTAINING! LEADED GLASS FRONT DOOR; GRANITE COUNTER TOPS; LAMINATE FLOORING IN FORMAL DINING ROOM AND FAMILY ROOM; TILE IN ALL WET AREAS; NEUTRAL COLOR CARPET AND PAINT; STAINLESS STEEL APPLIANCES WITH REFRIGERATOR INCLUDED. OPEN CONCEPT KITCHEN LOOKS OUT TO THE FAMILY ROOM AND FEATURES ABUNDANT COUNTER AND CABINET SPACE; FAMILY ROOM WITH COZY FIREPLACE AND ACCESS TO THE BACKYARD; SPACIOUS MASTER SUITE AND MASTER BATH WITH DUAL SINKS, WHIRLPOOL TUB AND SEPARATE SHOWER. WONDERFUL SOUGHT AFTER COMMUNITY THAT IS CLOSE TO SHOPPING, AND GRAND PARKWAY. MUST SHOW THIS PROPERTY TO YOUR PICKY CLIENTS. DON'T WAIT, IT WILL BE GONE SOON!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 19803 Shallow Shaft Lane have any available units?
19803 Shallow Shaft Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fort Bend County, TX.
What amenities does 19803 Shallow Shaft Lane have?
Some of 19803 Shallow Shaft Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 19803 Shallow Shaft Lane currently offering any rent specials?
19803 Shallow Shaft Lane is not currently offering any rent specials.
Is 19803 Shallow Shaft Lane pet-friendly?
No, 19803 Shallow Shaft Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Bend County.
Does 19803 Shallow Shaft Lane offer parking?
Yes, 19803 Shallow Shaft Lane offers parking.
Does 19803 Shallow Shaft Lane have units with washers and dryers?
No, 19803 Shallow Shaft Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 19803 Shallow Shaft Lane have a pool?
Yes, 19803 Shallow Shaft Lane has a pool.
Does 19803 Shallow Shaft Lane have accessible units?
Yes, 19803 Shallow Shaft Lane has accessible units.
Does 19803 Shallow Shaft Lane have units with dishwashers?
Yes, 19803 Shallow Shaft Lane has units with dishwashers.
Does 19803 Shallow Shaft Lane have units with air conditioning?
No, 19803 Shallow Shaft Lane does not have units with air conditioning.
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