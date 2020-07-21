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15806 Spruce River Ct
Last updated December 2 2019 at 9:53 PM

15806 Spruce River Ct

15806 Spruce River Court · No Longer Available
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Location

15806 Spruce River Court, Fort Bend County, TX 77498

Amenities

patio / balcony
pet friendly
garage
recently renovated
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
alarm system
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15806 Spruce River Ct have any available units?
15806 Spruce River Ct doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fort Bend County, TX.
What amenities does 15806 Spruce River Ct have?
Some of 15806 Spruce River Ct's amenities include patio / balcony, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15806 Spruce River Ct currently offering any rent specials?
15806 Spruce River Ct is not currently offering any rent specials.
Is 15806 Spruce River Ct pet-friendly?
Yes, 15806 Spruce River Ct is pet friendly.
Does 15806 Spruce River Ct offer parking?
Yes, 15806 Spruce River Ct offers parking.
Does 15806 Spruce River Ct have units with washers and dryers?
No, 15806 Spruce River Ct does not offer units with in unit laundry.
Does 15806 Spruce River Ct have a pool?
No, 15806 Spruce River Ct does not have a pool.
Does 15806 Spruce River Ct have accessible units?
No, 15806 Spruce River Ct does not have accessible units.
Does 15806 Spruce River Ct have units with dishwashers?
No, 15806 Spruce River Ct does not have units with dishwashers.
Does 15806 Spruce River Ct have units with air conditioning?
No, 15806 Spruce River Ct does not have units with air conditioning.
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