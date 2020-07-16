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1134 SYLVIA AGUILAR
Last updated July 3 2020 at 2:07 PM

1134 SYLVIA AGUILAR

1134 Sylvia Aguilar St · (915) 494-4675
COVID-19 Update
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Location

1134 Sylvia Aguilar St, El Paso County, TX 79928

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,500

3 Bed · 2 Bath · 1750 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
fire pit
microwave
Unit Amenities
carpet
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
Property Amenities
fire pit
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1134 SYLVIA AGUILAR have any available units?
1134 SYLVIA AGUILAR has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1134 SYLVIA AGUILAR have?
Some of 1134 SYLVIA AGUILAR's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1134 SYLVIA AGUILAR currently offering any rent specials?
1134 SYLVIA AGUILAR is not currently offering any rent specials.
Is 1134 SYLVIA AGUILAR pet-friendly?
No, 1134 SYLVIA AGUILAR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in El Paso County.
Does 1134 SYLVIA AGUILAR offer parking?
No, 1134 SYLVIA AGUILAR does not offer parking.
Does 1134 SYLVIA AGUILAR have units with washers and dryers?
No, 1134 SYLVIA AGUILAR does not offer units with in unit laundry.
Does 1134 SYLVIA AGUILAR have a pool?
No, 1134 SYLVIA AGUILAR does not have a pool.
Does 1134 SYLVIA AGUILAR have accessible units?
No, 1134 SYLVIA AGUILAR does not have accessible units.
Does 1134 SYLVIA AGUILAR have units with dishwashers?
Yes, 1134 SYLVIA AGUILAR has units with dishwashers.
Does 1134 SYLVIA AGUILAR have units with air conditioning?
No, 1134 SYLVIA AGUILAR does not have units with air conditioning.
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