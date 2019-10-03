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208 Oak Valley Drive
Last updated October 3 2019 at 2:36 AM

208 Oak Valley Drive

208 Oak Valley Drive · No Longer Available
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Location

208 Oak Valley Drive, Colleyville, TX 76034

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
pool
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 208 Oak Valley Drive have any available units?
208 Oak Valley Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Colleyville, TX.
What amenities does 208 Oak Valley Drive have?
Some of 208 Oak Valley Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 208 Oak Valley Drive currently offering any rent specials?
208 Oak Valley Drive is not currently offering any rent specials.
Is 208 Oak Valley Drive pet-friendly?
No, 208 Oak Valley Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Colleyville.
Does 208 Oak Valley Drive offer parking?
Yes, 208 Oak Valley Drive offers parking.
Does 208 Oak Valley Drive have units with washers and dryers?
No, 208 Oak Valley Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 208 Oak Valley Drive have a pool?
Yes, 208 Oak Valley Drive has a pool.
Does 208 Oak Valley Drive have accessible units?
No, 208 Oak Valley Drive does not have accessible units.
Does 208 Oak Valley Drive have units with dishwashers?
Yes, 208 Oak Valley Drive has units with dishwashers.
Does 208 Oak Valley Drive have units with air conditioning?
No, 208 Oak Valley Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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