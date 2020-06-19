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Poughkeepsie, NY
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24 GREENHOUSE LANE
Last updated June 19 2020 at 3:33 PM

24 GREENHOUSE LANE

24 Greenhouse Lane · (914) 475-2090
COVID-19 Update
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Location

24 Greenhouse Lane, Poughkeepsie, NY 12603

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,725

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3 Bed · 2 Bath · 1206 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
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hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
range
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.

Frequently Asked Questions

Does 24 GREENHOUSE LANE have any available units?
24 GREENHOUSE LANE has a unit available for $1,725 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 24 GREENHOUSE LANE have?
Some of 24 GREENHOUSE LANE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 24 GREENHOUSE LANE currently offering any rent specials?
24 GREENHOUSE LANE isn't currently offering any rent specials.
Is 24 GREENHOUSE LANE pet-friendly?
No, 24 GREENHOUSE LANE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Poughkeepsie.
Does 24 GREENHOUSE LANE offer parking?
Yes, 24 GREENHOUSE LANE does offer parking.
Does 24 GREENHOUSE LANE have units with washers and dryers?
Yes, 24 GREENHOUSE LANE offers units with in unit laundry.
Does 24 GREENHOUSE LANE have a pool?
No, 24 GREENHOUSE LANE does not have a pool.
Does 24 GREENHOUSE LANE have accessible units?
No, 24 GREENHOUSE LANE does not have accessible units.
Does 24 GREENHOUSE LANE have units with dishwashers?
Yes, 24 GREENHOUSE LANE has units with dishwashers.
Does 24 GREENHOUSE LANE have units with air conditioning?
No, 24 GREENHOUSE LANE does not have units with air conditioning.

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