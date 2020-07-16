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141 PINEBROOK DR
Last updated July 15 2020 at 8:32 PM

141 PINEBROOK DR

141 Pinebrook Drive · (845) 380-6097
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

141 Pinebrook Drive, Dutchess County, NY 12538

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,150

3 Bed · 3 Bath · 1881 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
stainless steel
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
IMPECCABLY MAINTAINED 3 BEDROOM, 2.5 BATH TOWNHOUSE IN PINEBROOK ESTATES. BRIGHT OPEN FLOOR PLAN. BEAUTIFUL KITCHEN WITH STAINLESS STEEL APPLIANCES THAT OPENS INTO SPACIOUS LIVING AND DINING AREA. MASTER BEDROOM SUITE WITH CATHEDRAL CEILINGS AND ENSUITE BATHROOM. INTERIOR ACCESS TO BASEMENT FOR WASHER,DRYER AND ABUNDANT STORAGE. OTHER AMENDITIES INCLUDE WASHER AND DRYER, ONE CAR GARAGE, PRIVATE DECK OVERLOOKING REAR YARD, CENTRAL AC AND AFFORDABLE NATURAL GAS HEATING AND COOKING. MINUTES TO ROUTE 9, CIA , COLLEGES, HOSPITALS , SHOPPING AND RESTAURANTS.ABSOLUTELY NO PETS AND NO SMOKING.TENANT TO COMPENSATE THEIR AGENT.APPLICATION,GOOD CREDIT & PROOF OF INCOME REQUIRED.TENANT TO PAY NATURAL GAS,ELECTRIC,WATER,SEWER,WATER SOFTENER SALT,CABLE AND HOA FEE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 141 PINEBROOK DR have any available units?
141 PINEBROOK DR has a unit available for $2,150 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 141 PINEBROOK DR have?
Some of 141 PINEBROOK DR's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 141 PINEBROOK DR currently offering any rent specials?
141 PINEBROOK DR is not currently offering any rent specials.
Is 141 PINEBROOK DR pet-friendly?
No, 141 PINEBROOK DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dutchess County.
Does 141 PINEBROOK DR offer parking?
Yes, 141 PINEBROOK DR offers parking.
Does 141 PINEBROOK DR have units with washers and dryers?
Yes, 141 PINEBROOK DR offers units with in unit laundry.
Does 141 PINEBROOK DR have a pool?
No, 141 PINEBROOK DR does not have a pool.
Does 141 PINEBROOK DR have accessible units?
No, 141 PINEBROOK DR does not have accessible units.
Does 141 PINEBROOK DR have units with dishwashers?
Yes, 141 PINEBROOK DR has units with dishwashers.
Does 141 PINEBROOK DR have units with air conditioning?
Yes, 141 PINEBROOK DR has units with air conditioning.
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