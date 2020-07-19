All apartments in Ocean County
Find more places like 716 Baltic Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Ocean County, NJ
/
716 Baltic Drive
Last updated July 8 2020 at 5:36 PM

716 Baltic Drive

716 Baltic Drive · (848) 241-6955
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

716 Baltic Drive, Ocean County, NJ 08723

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,200

4 Bed · 3 Bath

Report This Listing

Amenities

stainless steel
walk in closets
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
pool
WINTER RENTAL WINTER RENTALBRING THE WHOLE FAMILY TO BEAUTIFUL CEDAR BRIDGE MANOR, AN UNDISCOVERED GEM W/PRIVATE WATERFRONT PARK FOR YOUR ENJOYMENT. SPACIOUS 4 BEDROOM, 3 BATH RANCH HOME. FULL WALKOUT BASEMENT, WITH FULL BATH AND PRIVATE ENTRANCE FOR INLAW OR TEEN. RELAX IN YOUR 600 SQ FT 3 SEASON ROOM. HOME HAS BEEN FRESHLY PAINTED W/ 2 ZONE HEAT/AIR & NEWER FEATURES INCLUDE KITCHEN W/STAINLESS APPLIANCES, 3 BATHS, HWH, CENTRAL AIR & BRAZILIAN CHERRY FLOORS. MASTER BEDROOM BOASTS A WALK-IN CLOSET PLUS HUGE LINEN CLOSET FOR STORAGE. BASEMENT ALSO HAS ENORMOUS LAUNDRY AND WORKSHOP AREA. BEAUTIFUL LANDSCAPING W/DECORATIVE POND, POOL, OVERSIZED DRIVEWAY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 716 Baltic Drive have any available units?
716 Baltic Drive has a unit available for $2,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 716 Baltic Drive have?
Some of 716 Baltic Drive's amenities include stainless steel, walk in closets, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 716 Baltic Drive currently offering any rent specials?
716 Baltic Drive is not currently offering any rent specials.
Is 716 Baltic Drive pet-friendly?
No, 716 Baltic Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Ocean County.
Does 716 Baltic Drive offer parking?
No, 716 Baltic Drive does not offer parking.
Does 716 Baltic Drive have units with washers and dryers?
No, 716 Baltic Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 716 Baltic Drive have a pool?
Yes, 716 Baltic Drive has a pool.
Does 716 Baltic Drive have accessible units?
No, 716 Baltic Drive does not have accessible units.
Does 716 Baltic Drive have units with dishwashers?
No, 716 Baltic Drive does not have units with dishwashers.
Does 716 Baltic Drive have units with air conditioning?
Yes, 716 Baltic Drive has units with air conditioning.
Interested in 716 Baltic Drive?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Ocean Park Village
70 Pinehurst Drive
Lakewood, NJ 08701
Dutchtown Manor
1309 A River Ave
Lakewood, NJ 08701
Emerald Apartments
940 Presidential Blvd
Toms River, NJ 08753
Mariners Cove
372 Kettle Creek Rd
Toms River, NJ 08753
Bartlett Landing
27 Santa Cruz Rd
Tuckerton, NJ 08087
Village on the Green
500 E Main St
Tuckerton, NJ 08087
Terrace View Apartments
539 Vaughn Ave
Toms River, NJ 08753
Pineview
2250 W County Line Rd
Vista Center, NJ 08527

Apartments For Rent in Nearby Cities

New Brunswick, NJToms River, NJLevittown, PATrenton, NJLakewood, NJLong Branch, NJOld Bridge, NJSomerset, NJPrinceton, NJHighland Park, NJAtlantic City, NJMatawan, NJ
Somers Point, NJBurlington, NJSpring Lake Heights, NJPoint Pleasant, NJTinton Falls, NJSouth River, NJManasquan, NJBrielle, NJBelmar, NJSeaside Heights, NJVista Center, NJTuckerton, NJ
Ocean Gate, NJLeisure Village East, NJPoint Pleasant Beach, NJOcean Acres, NJWest Belmar, NJSpring Lake, NJHoliday City-Berkeley, NJSmithville, NJBrowns Mills, NJPomona, NJNeptune City, NJBradley Beach, NJ

Apartments Near Colleges

Princeton UniversityRutgers University-New Brunswick
Thomas Edison State University
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity