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Dover Beaches South, NJ
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13 6th Terrace
Last updated April 3 2020 at 2:14 PM

13 6th Terrace

13 6th Terrace · (732) 830-1535
COVID-19 Update
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Location

13 6th Terrace, Dover Beaches South, NJ 08751

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$5,500

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5 Bed · 4 Bath · 3300 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
pool
hot tub
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13 6th Terrace have any available units?
13 6th Terrace has a unit available for $5,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 13 6th Terrace have?
Some of 13 6th Terrace's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13 6th Terrace currently offering any rent specials?
13 6th Terrace isn't currently offering any rent specials.
Is 13 6th Terrace pet-friendly?
No, 13 6th Terrace is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dover Beaches South.
Does 13 6th Terrace offer parking?
Yes, 13 6th Terrace does offer parking.
Does 13 6th Terrace have units with washers and dryers?
Yes, 13 6th Terrace offers units with in unit laundry.
Does 13 6th Terrace have a pool?
Yes, 13 6th Terrace has a pool.
Does 13 6th Terrace have accessible units?
No, 13 6th Terrace does not have accessible units.
Does 13 6th Terrace have units with dishwashers?
Yes, 13 6th Terrace has units with dishwashers.
Does 13 6th Terrace have units with air conditioning?
No, 13 6th Terrace does not have units with air conditioning.
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