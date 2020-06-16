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7850 Birchmont Drive
Last updated May 25 2020 at 3:44 PM

7850 Birchmont Drive

7850 Birchmont Drive · (314) 584-4400
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Location

7850 Birchmont Drive, University City, MO 63130
University City

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$1,300

Click to see floorplan

4 Bed · 3 Bath · 2000 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
parking
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
hardwood floors
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
RENTAL OPPORTUNITY. WELL MAINTAINED 4+ BEDROOM, 3 BATH, FULL BRICK, TWO STORY HOME. LIVING ROOM/DINING ROOM COMBINATION HAS BEAUTIFUL HARDWOOD FLOORS AND ACCENT MIRRORS. LOTS OF CABINETS IN SMARTLY PLANNED KITCHEN. STOVE, FRIG, AND DISHWASHER PROVIDED. MAIN FLOOR MASTER BEDROOM OPENS TO SECOND BEDROOM THAT WAS ONCE USED AS A WALK IN CLOSET. 2 MORE BEDROOMS AND ANOTHER FULL BATH ON THE SECOND FLOOR. THERE IS A BONUS SLEEPING ROOM/OFFICE IN THE LOWER LEVEL. BASEMENT INCLUDES THIRD FULL BATH, REC ROOM, LAUNDRY ROOM, AND LOTS OF STORAGE. THE HOUSE ALSO HAS, FRESH PAINT, NEWER CARPETS, THERMAL WINDOWS, CENTRAL AIR, SLIDERS THAT OPEN TO A BIG DECK AND SHADY FENCED YARD. No smokers or tenants with pets will be considered. Qualifications are: Income needs to be 4 X the monthly rent. No landlord tenant disputes and no evictions.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Street.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7850 Birchmont Drive have any available units?
7850 Birchmont Drive has a unit available for $1,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 7850 Birchmont Drive have?
Some of 7850 Birchmont Drive's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7850 Birchmont Drive currently offering any rent specials?
7850 Birchmont Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 7850 Birchmont Drive pet-friendly?
Yes, 7850 Birchmont Drive is pet friendly.
Does 7850 Birchmont Drive offer parking?
Yes, 7850 Birchmont Drive does offer parking.
Does 7850 Birchmont Drive have units with washers and dryers?
No, 7850 Birchmont Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 7850 Birchmont Drive have a pool?
No, 7850 Birchmont Drive does not have a pool.
Does 7850 Birchmont Drive have accessible units?
No, 7850 Birchmont Drive does not have accessible units.
Does 7850 Birchmont Drive have units with dishwashers?
Yes, 7850 Birchmont Drive has units with dishwashers.
Does 7850 Birchmont Drive have units with air conditioning?
Yes, 7850 Birchmont Drive has units with air conditioning.
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